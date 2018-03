Bir Babanın En Acı Bekleyişi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, 15 gün önce kaybolan 3 yaşındaki Sultan Gök’ü arama çalışmaları karadan ve Sabun çayı içerisinden devam ediyor.Düziçi ilçesine bağlı Yeşilyurt (Zindağı) köyünde oturan Osman Gök, 80 ES 790 plakalı otomobiliyle evine gitmek için Sabun çayını geçmek isterken otomobili arıza yaptı. Osman Gök, otomobilde bulunan 3 yaşındaki kızı Sultan Gök’ü otomobil içerisinde bırakıp, bozulan aracını su içerisinden çekip çıkarmak için köye yardım almaya gitti. Yaklaşık 10 dakika sonra geri dönen Gök, otomobilin kapısının açık olduğunu ve kızının içeride olmadığını fark etti. Bunun üzerine Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi vererek köylülerle birlikte Sabun çayının 15 kilometrelik kısmında ve çevresinde arama yapıldı ancak bir ize rastlanmadı.Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) su altı ekipleri de Sabun çayında arama yaptı. Ekipler arama sırasında dere içerisinde her ağaç, her taş ve her ağaç kökünün etrafına bakarak bir iz bulmaya çalıştı ancak aradan geçen 15 günün ardından minik Sultan’a dair bir iz bulunamadı.Sultan Gök’ün kaybolduğu Yeşilyurt köyünün muhtarı Seydi Sefi, minik Sultan’ı arama çalışmalarına AFAD, sivil savunma ve jandarma ekiplerinin yanı sıra köylülerin de katıldığını belirterek, şu ana kadar bir sonuç alınamadığını söyledi.Baba Osman Gök ise minik Sultan’ın ilk kaybolduğu yerde su altı dalgıçlarının arama çalışmalarını çaresizlik içerisinde izledi. Aradan geçen 15 günlük süre zarfından Sultan’a dair bir iz bulunamadığını belirten Gök, “Arama çalışmaları sürüyor. Allah razı olsun devletimizden, su altı ekiplerimizden, jandarmamızdan, vatandaşlarımızdan. Şu ana kadar 14 kilometrelik bir alan arandı ancak bir sonuç alınamadı” dedi. Arama çalışmaları yaz mevsimi yaklaşırken kuruması beklenen Sabun çayında suyun çekilmesiyle birlikte devam edecek.