Bipolar ve şizofreni hastalarının resim sergisi heyecanı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde (TRSM) tedavi gören bipolar ve şizofreni hastaları, sanatsal faaliyet çerçevesinde ortaya çıkardıkları resimlerle sergi açacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Nevşehir TRSM'de görev yapan aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olan hemşire Derya Yazar'ın çeşitli ülkelerde çektiği fotoğraflarını boyayarak sanatsal etkinliğe katılan hastalar, özgün renklerle bezenmiş çalışmalar hazırlıyor.

TRSM'de tedavi gören 12 hasta, eylül ayı ortalarında, Nevşehir'de üç ayrı noktada, ardından Ankara'da Sağlık Bakanlığı binasında açılacak sergi için yaklaşık 2 aydır devam eden çalışmalarını ay sonunda tamamlamayı hedefliyor.

Etkinlik sorumlusu hemşire Yazar'ın objektifine, Türkiye'nin yanı sıra Nepal, Vietnam, İtalya, İran, Küba, Benin, Hindistan ve Kıbrıs'ta yansıyan fotoğraflar, bilgisayar programı ile kara kalem çalışmasına dönüştürülüyor, ardından hayal ettikleri renklerle boyamaları için hastalara dağıtılıyor.

Katılımcıların, kuru boyalarla diledikleri gibi renklendirdikleri çalışmada ortaya güzel eserler çıkıyor.

Yazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 farklı ülkede kaydettiği fotoğraflardan hastaların da yardımıyla belirledikleri 30 eserin Nevşehir ve Ankara'daki sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunulacağını belirtti.

Yaklaşık 2 yıldır görev yaptığı TRSM'de, sanatsal etkinlik sayesinde hastaların daha mutlu olduğunu gözlemlediğini kaydeden Yazar, şunları söyledi:

"Buradaki hastalarımızla 9 ülkede çektiğim fotoğraflardan 30 tanesini oy birliği ile belirleyip çalışmalara başladık. Photoshop programı ile fotoğrafları kara kalem çalışmasına dönüştürdük ve hastalarımız bu resimleri istedikleri renkte boyamaya başladı. Özellikle insanlar tarafından bu eserlerin yorumlanması beni de çok mutlu etti, onlar da mutlular. Hastalarımız genelde sessiz, toplumdan uzak insanlar ama hepsi de sanatçı ruha sahip. Bu çalışmayla içlerindeki sanat aşkını dışarıya çıkarma imkanı bulduklarını düşünüyorum. Her hastamızın farklı bir tarzı var. 3 dakikada boyayan hastamız da var 2 haftada boyayan hastamız da var. Renkleri tam olarak tanımayan hastalarımız da var. Türkiye genelindeki toplum ruh sağlığı merkezlerinde sanatsal çalışmaların yapılmasına örnek olmayı diliyoruz."

Etkinlik kapsamında çalışma yapan hastalar da resim boyamanın kendilerini mutlu ettiğini, daha önce toplum içinde konuşmaktan çekinirken sanatsal faaliyetlere başladıktan sonra iletişim kurma konusunda gelişim yaşadıklarını dile getirdi.

