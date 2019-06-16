Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu Canlı Yayını Başladı - Canlı İzle - 16 Haziran 2019

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenecek tartışma programında bir araya gelecek.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenecek tartışma programında bir araya gelecek.

EKREM İMAMOĞLU BİNALİ YILDIRIM CANLI YAYINI NE ZAMAN?

Son yılların en çok izlenilecek canlı yayını bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayını A HABER, NTV, TRT HABER, KANAL 7, CNN TÜRK VE FOX TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca canlı yayın Harbiye'deki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.

CANLI YAYINI BU SAYFADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ.

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Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2019, 21:03