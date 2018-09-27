Bin yıllık ören yerinde at sırtında geziyorlar

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki tarihi Açık Saray Örenyeri'nde düzenlenmeye başlanılan atlı tur organizasyonlarına katılan turistler, peribacaları ve kayadan oyma mekanları at sırtında gezerek farklı bir deneyim yaşıyor.

Milattan sonra 10. yüzyılda tüf kayalar içine oyulmuş Roma dönemine ait yerleşim alanları ve şapellerin yanı sıra peribacaları ve çeşitli şekillerdeki kaya oluşumlarını görmek için bölgeye gelen turistler, tarihi ve kültürel zenginliğinin yanında doğal güzellikleri ile dikkati çeken alanı at sırtında keşfediyor.

Kaya yapıların bulunduğu inişli çıkışlı arazide düzenlenen atlı tur, turistlere farklı bir deneyim ve heyecan yaşatıyor.

Atlı tur organize edenlerden Murat Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pers dilinde "güzel atlar ülkesi" anlamına gelen Kapadokya'nın çeşitli noktalarında turistlere yönelik atlı tur düzenlendiğini ancak Açıksaray'da bunun ilk kez organize edilmeye başlandığını belirtti.

Bölgeyi at sırtında gezmek isteyenlere hizmet sunduklarını aktaran Güneş, ören yerine gelen turistlerin alanın geniş olması nedeniyle belirli bir kısmı gezip alandan ayrıldığını, atllı tur sayesinde ise daha fazla güzelliği görme imkanı yakaladıklarını aktardı.

- "Atlı kamp da düşünüyoruz"

Güneş, bölgenin Kapadokya'nın en nadide alanlarından olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Burası, doğru düzgün keşfedilmemiş. Farklı bir turizm etkinliğinin yanı sıra, doğada ata binme ve çocuklara yönelik etkinliklere de imkan sunuyoruz. Ören yerinde turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla atlı kamp organizasyonları yapmayı da düşünüyoruz. Bu tür çalışmalarla ilçemizin daha çok turist almaya başlayacağına inanıyorum."

Ören yerini at sırtında dolaşan Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy da ilçeye katma değer kazandırması açısından bu tür faaliyetlere önem verdiklerini, benzer organizasyonların artmasını beklediklerini söyledi.

Bölgenin tabiat harikası bir yer olduğuna işaret eden Arısoy, "Belediye olarak bu tür organizasyonu yapanlara destek vermeyi düşünüyoruz. Yeter ki ilçemize katkısı olsun." dedi.

Tura katılarak peribacaları arasında arkadaşlarıyla gezinti yapanlardan Habip Aslan ise atlı turun, bölgenin en geniş ören yerlerinden birisi olan Açıksaray'ı gezmek isteyenlere kolaylık sunduğunu dile getirerek, "Kapadokya'da gezilecek en güzel yerlerden birisi de burası. Atlı turda gezmek hem kolaylık sağlıyor hem de ayrı bir keyif veriyor." ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 11:08