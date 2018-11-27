Bin 500 fidan toprakla buluştu

YOZGAT (AA) – Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği tarafından Aşağıcumafakılı köyüne bin 500 fidan dikildi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy muhtarı Yakup Yılmaz’ın köyde bazı bölgelere ağaç dikmek istediklerini ifade ederek, kendilerinden yardım istediğini anlattı.

Ekinci, "Muhtarımızın başvurusu üzerine Orman İşletme Müdürlüğü Sorgun Şefliği ile yaptığımız görüşme olumlu sonuçlandı. Temin edilen bin 500 ceviz, badem, yaban eriği ve karaçamı Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda okuyan Aşağıcumafakılı köyünden 60, Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi yurdunda kalan 20 öğrenci ile birlikte Yapıcık mevkisine diktik." dedi.

Köy muhtarı Yılmaz da desteklerinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.

Fidan dikme törenine, Emniyet Müdürü Süleyman Tırak, Vergi Dairesi Müdürü Kadir Kahraman ve köy halkı katıldı.