Bilim merkezine ziyaretçi akını

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin TUBİTAK ile birlikte kente kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi, sömestr tatilinde yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarı yıl tatili süresince Kayseri Bilim Merkezi’ni yaklaşık 14 bin kişi gezdi.



Yarı yıl tatilinde ziyaretçilerini bilimle buluşturan Kayseri Bilim Merkezi, farklı etkinliklerle bilimsel düşüncenin yerleşmesine katkılarını sürdürdü.



Kayseri Bilim Merkezi, sömestr tatilinde sadece Kayseri’den değil Kayseri dışından da misafirleri ağırladı.

Türkiye'nin farklı illerinden Kayseri’ye gelen öğrencileri, sergi düzenekleri ve ülkemizin en büyük planetaryumu ile buluşturan Kayseri Bilim Merkezi, öğrenciler için dört dönem halinde Kış Bilim Kampı da düzenledi.