Bilgi yarışmasında ilçe birincisi öğrenciler ödüllendirildi

KONYA (AA) - Hüyük'te düzenlenen bilgi yarışmasında ilçe birincisi olan ortaokul öğrencileri kaymakam tarafından ödüllendirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Mili Eğitim Müdürlüğü'nün ortak olarak yürüttüğü medeniyet okulu projesi kapsamında 6.sınıflarda öğrenim gören öğrenciler arasında gerçekleştirilen "" adlı bilgi yarışması Hüyük'te de düzenlendi.

Yarışmada rakibi olan diğer okulları geride bırakarak ilçe birincisi olmayı Kıreli Şehit Kadir Kayhan Ortaokulu öğrencileri Hüyük ilçesini Konya'daki finallerde temsil etme hakkını kazandı.

Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Hüyük ilçe şampiyonu olan ortaokul öğrencileriyle biraraya gelerek verdiği çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Öğrencileri ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayan Kaymakam Şenoğlu, Konya'daki finallerde de Şehit Kadir Kayhan Ortaokulu'nun Hüyük'ü en iyi şekilde temsil ederek birinci geleceğine inandığını sözlerine ekledi.