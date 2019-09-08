Bıçak, kaşık ve çatal saplarını tespihe dönüştürüyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığlı tespih ustası Uğur Gündoğan, eski bıçak, kaşık ve çatal saplarını işleyerek tespihe dönüştürüyor.

Küçük yaşlarda merak üzerine yapımını internetten öğrendiği tespih yapımını kurduğu 10 metrekarelik atölyede sürdüren 35 yaşındaki Gündoğan, unutulmaya yüz tutmuş eski çatal, kaşık, bıçak saplarına yeniden hayat vererek, tespih yapıyor.

Koleksiyoncular tarafından toplanan eski malzemeleri ebatlarına göre işleyerek ışıl ışıl tespihlere dönüştüren Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri babasından ve çevresinden gördüğü tespihlere karşı hep ilgisinin olduğunu söyledi.

Çevresinde tespih ustası olmadığı için internette görüntüleri izleyerek tespih yapımını öğrendiğini belirten Gündoğan, ürettiği tespihleri önce çevresine hediye ettiğini, daha sonra mesleği haline geldiğini kaydetti.

Yaptığı tespihlere çevresindekilerin büyük ilgi duyduğunu kaydeden Gündoğan, beğenildikçe kendisini bu alanda geliştirdiğini bildirdi.

Koleksiyoncuların atölyeye sürekli eski malzemeler getirdiğini, bu malzemeleri tespihe dönüştürdüğünü ifade eden Gündoğan, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde eski bıçak, kaşık, çatal saplarından tespihler yapıyoruz. Tespihin sanat anlamında hikayesinin olması ustanın elinde şekle dönüşmesinin ardından dua taneleri haline gelmesi koleksiyoncular tarafından çok seviliyor. 1940'lı yıllarda zengin ailelerinin sofralarını süsleyen çatal ve kaşıkların başlığını tespihe dönüştürüyorum. 1940'lı yıllarda katalin üzerinde bıçak, kaşık, çatallar zengin sofralarında bulunacak bir aksesuar olarak üretilmiş, zengin ailelerinin özel günlerinde kullandığı eşyalar olarak kullanılmış.

Bugün de antika değeri ve bekledikçe sert bir hal aldığından dolayı tespihi çok güzel oluyor. Koleksiyoncular dünyanın birçok yerinden bu eski malzemeleri toplayarak bizlere getiriyor. Biz de bunları sanata dönüştürerek dua taneleri haline getiriyoruz. Yaptığımız tespihleri koleksiyonculara teslim ediyoruz. Geçmişin zengin sofralarını süsleyen bıçak, kaşık, çatal sapları bugün tespih olarak kullanılıyor."

Yurt dışına kargoyla gönderiyor

Yaptıkları tespihlere yurt dışından da ilgi gösterildiğini aktaran Gündoğan, sipariş üzerine kargoyla Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri ile Arap ülkelerine tespih gönderdiklerini bildirdi.

Gündoğan'ın müşterisi Coşkun Albayrak da tespihlere karşı büyük bir ilgisinin olduğunu belirterek, Almanya'dan temin ettiği eski bıçak, çatal ve kaşık saplarını Gündoğan'a tespih yapması için verdiğini söyledi.

Albayrak, "Tespihimi aldım. Gerçekten çok güzel olmuş." dedi.