Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile Johns Hopkins Üniversitesi iş birliklerini değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Dekanı Prof. Dr. Roy C. Ziegelstein, 5 yıldır devam eden eğitim ile ilgili iş birliği ve bu iş birliğinin sağladığı olanakları ele aldı.



Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, değerlendirme toplantısında bir araya gelen Kazancıoğlu ve Ziegelstein, 5 yıldır devam eden eğitim ile ilgili iş birliğine ve bu iş birliğinin sağladığı olanaklara ilişkin bilgiler verdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazancıoğlu, Johns Hopkins Üniversitesi ile devam eden iş birliği sonucunda pek çok kazanım elde ettiklerini belirterek, "Ortak müfredat geliştirme çalışmalarımız kapsamında Türkiye’de ilk kez tıp eğitimi müfredatına eklenerek gerçekleştirilen Bilimsellik Komitesi sürecinin çıktıları oldukça memnuniyet verici oluyor. Devam eden bu iş birliğimiz ile çok daha güncel ve uluslararası standartlarda bir eğitim programına sahip olduğumuzu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.



Bilimsellik Komitesi hakkında bilgi veren Kazancıoğlu, "Akademisyen ve öğrenciyi bir araya getiren ve araştırmacı hekim yetiştirmeyi amaçlayan Bilimsellik Komitesi 'bir araştırma insanın aklına nasıl gelir, bu araştırma yapılırken hangi yollardan ve aşamalardan geçilir, sağlıklı sonuca nasıl ulaşılır, bu sonuçlar bilim insanlarıyla nasıl paylaşılır?' gibi soruların yanıtına odaklanıyor. Bilimsellik Komitesi çıktısı olan çalışmaların çoğunun ulusal ve uluslararası kongrelerde sunuluyor olması ve sonrasında da birer makaleye dönüştürülerek literatüre katkı sağlaması, önemli başarılarımızdan biridir." ifadelerini kullandı.



Kazancıoğlu, iş birliği kapsamında her yıl 10 son sınıf tıp fakültesi öğrencisinin, Amerika’da staj deneyimi yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu sayede vizyonlarını geliştiriyorlar. Ayrıca, Johns Hopkins Üniversitesi’nden üniversitemize gelen eğitimciler, kendi fakültelerinde de bir önceki dönem öğrenciler tarafından 'En Başarılı Eğitimciler' seçilen akademisyenler olarak seçildi. Böylesine önemli akademisyenlerin, bizim öğrencilerimizle uygulamalı ders yapıyor olması gurur verici."







- "Bizi buluşturan temel neden, araştırma ve uygulama temelli eğitim anlayışı"







Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Dekanı Prof. Dr. Roy C. Ziegelstein ise şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile bizi buluşturan temel neden, araştırma ve uygulama temelli eğitim anlayışına sahip olmamızdır. Gelecek nesil hekimlerin entelektüel açıdan meraklı olmaları, bu meraklarını insan sağlığına faydalı, coğrafi sınırları aşan, bilim ve sağlığın ilerlemesine katkıda bulunan yeni bilgiler oluşturmak için kullanmaları, Johns Hopkins Üniversitesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ni bir araya getiren temel değerlerdir. Son 5 yıldır, Türkiye'deki tıp öğrencilerinin öğrenme deneyimini geliştirmek için birlikte çalışıyoruz. Johns Hopkins Üniversitesi öğretim üyeleri, her yıl Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gelerek tıp fakültesinde eğitim gören öğrencilere, kendi kendini yönetebilmeleri, bir danışman eşliğinde araştırma projesinde yer alma becerisi kazanabilmeleri amacıyla destek sağlıyor. Bu etkileşim, sürece dahil olan tüm öğrenci ve akademisyenlerin gelişimi açısından ivme yaratacak bir etkileşimdir."



