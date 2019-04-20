Beyşehir'in voleyboldaki şampiyon okulu belli oldu

KONYA (AA) - Beyşehir'de düzenlenen ilçe voleybol müsabakalarında şampiyon okul belli oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullararası voleybol turnuvasında finalde galip gelen Ali Akkanat Anadolu Lisesi birinci oldu.

Turnuvanın final müsabakasında karşılaştığı İmam Hatip Lisesi Voleybol Takımı'nı mağlup etmeyi başaran Ali Akkanat Anadolu Lisesi, Beyşehir şampiyonu oldu.

Okul Müdürü Mustafa Akçay, beden eğitimi öğretmeni Mahmut Çay yönetiminde turnuvada verdiği mücadelede birinci olarak ilçe şampiyonu olan Ali Akkanat Anadolu Lisesinin voleybol takımını tebrik ederek, Konya'da düzenlenecek il müsabakalarında başarı diledi.



