Beyşehir'e yeni açık otopark alanı

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, ilçe merkezine geniş kapasitesiyle çok sayıda aracı aynı anda alabilecek yeni bir açık otopark alanı kazandırıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kültür ve Yaşam Merkezi’nin ardından çevresinde ihtiyacı hissedilen otopark için yeni bir düzenleme çalışması başlattıklarını söyledi.

Özaltun, Kültür ve Yaşam Merkezi’nin hizmete girmesinin ardından artan sosyal etkinlik ve faaliyetler ile bina çevresinde yaşanan otopark sorununun kalıcı olarak giderilmesine yönelik gerekli adımı attıklarını belirtti.

Kültür ve Yaşam Merkezi’nin hemen yanı başında yer alan Beyşehir Belediyesine ait boş alanı otopark ihtiyacı konusunda değerlendirdiklerini kaydeden Özaltun, şöyle konuştu:

"Burada 14 bin metrekarelik bir alana sahibiz. Bugüne kadar atıl vaziyette duruyordu. Şimdi değerlendiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize verdiğimiz talimatla bu alanda açık otopark sahası oluşturmak için çalışmalara başlandı. Buradaki zeminde yürütülen tesviye çalışmalarının ardından kilitli parke taşıyla döşenmesine yönelik faaliyetler de hız kazandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla ilçemiz merkezine yeni ve dev bir açık otopark alanı kazandıracağız. Bu alandan, Kültür ve Yaşam Merkezimize gelen vatandaşlarımızın yanı sıra çevresindeki herkes yararlanabilecek."

