Beyşehir'de zabıta ekipleri bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, zabıta ekiplerinin yaklaşan ramazan bayramı öncesinde gıda satışı ve imalatı yapan işyerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Vehbi Kuru, yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde denetim ve kontrollerini yoğunlaştırdığını belirtti.

Ekiplerin yaklaşan bayram öncesi muhtemel halk sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak amacıyla ilçe merkezindeki bazı işyerlerinde denetim yaptığını belirten Kuru şöyle devam etti:

"Fırın, pastane ve alışveriş merkezi, market gibi gıda satışı ve imalatının yapıldığı işyerlerine yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerde, ekiplerimiz alışveriş merkezlerinde ve marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ve yırtık ambalajlı ürünleri kontrol ediyor. Bayramda vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak tüketilecek bayram şekeri, tatlı, çikolata, lokum gibi ürünler denetleniyor.

Fırınlarda ekmek gramajları da denetlenirken, pastanelerde ise imal edilen gıda maddeleri son kullanma tarihi ve tazeliği yönünden kontrol ediliyor. Denetimlerde tüm işyerleri genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı konularında da mercek altına alınıyor.

Bayram öncesinde ilçemiz merkezi ve dış mahallelerimizde faaliyet gösteren gıda satışı ve imalatı yapılan işyerlerine yönelik denetimlerimiz artarak devam edecektir. Vatandaşlarımızın şikayet konusu yapacakları hususlar olursa, Zabıta Müdürlüğümüze müracaat etmelerini istiyoruz."

