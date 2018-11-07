Beyşehir'de

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere "Yerli ve milli sanayi" konusunda konferans verildi.
Konferansta dünyanın en büyük savunma sanayi şirketi arasında yer alan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Danışmanlık AŞ'nin (STM) Think Tech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan, silah sanayi teknikerliği öğrenimi gören öğrencilere savunma tedarik projelerini anlattı.
Alpaslan, sunumunda Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk savunma sanayisi, 2. Dünya Savaşı ve sonrasında ülke savunmasında atılan adımlar, dış yardımlar, Türk Savunma Sanayisi'nin gelişimi, harekat ihtiyacının belirlenmesi süreci, yerli projelerde karşılaşılan engelleme çabaları, ambargolar ve alınan dersler, tedarik faaliyetleri, savunma sanayinde durum tespiti, Savunma Sanayi İcra Komitesi faaliyetleri konularında bilgilendirmede bulundu.
Alpaslan, sunumunun ardından yöneltilen soruları cevaplandırdı.
Huğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emre Erdoğan, emekli Korgeneral Alpaslan'a bir plaket verdi.
Konferansa, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık, Huğlu Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı İrfan Usta, akademisyenler, KOP, BKİ ve MEVKA'dan uzmanlar ile öğrenciler katıldı.