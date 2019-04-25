Beyşehir'de tekvando kuşak terfi sınavları yapıldı

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyespor Tekvando Spor Okulu'nda kuşak terfi sınavı heyecanı yaşandı.



Beyşehir Belediyesi Tekvando Spor Kulübü Antrenörü Nafiz Çakır, Beyşehir Gençlik Merkezi Tesisleri'nde yapılan sınava 80 sporcusunun katıldığını söyledi.



Çakır, tekvando branşında kuşak sınavının yılda üç kez düzenlendiğini belirtirken, başarılı olanların bir üst kuşağa terfi ettiğini belirterek, "Sınava 80 sporcumuz katıldı. Siyah kuşak sahibi 20 sporcumuz da sınav sonrasında salondaki gösterisiyle adeta nefesleri kesti." dedi.



Ailelerin yoğun ilgi ve desteğiyle tekvando branşında Beyşehir'de altyapının çok daha iyi noktalara geldiğini aktaran Çakır, şöyle konuştu:



"Şu anda Beyşehirli sporcularımız ana lig müsabakalarına katılıyor. 5-6 sporcumuz buralarda elde ettiği birinciliklerle geleceğe dair güzel sinyaller veriyor. Tekvando altyapımız şu anda çok iyi noktada bulunuyor. Burada kuşak sınavına katılanlar içerisinde yakın gelecekte çok iyi sporcular çıkabilecek kabiliyette isimler var. Biz onların üzerine de çok eğiliyoruz. Kısmet olursa bu sporcularımız çok iyi çalışıp, aileleri de gerekli destekleri verirse önümüzdeki yıllarda Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemiz adına boy göstereceklerini, milli formayı giyerek önemli başarılara imza atacaklarına inanıyoruz."

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da Beyşehir Belediyesi olarak tekvando gibi ilçeye uluslararası spor arenasında başarı kazandıran tüm ferdi spor branşlarına önem verdiklerini belirtti.