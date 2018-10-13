Beyşehir'de tanıtım toplantısı

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Huğlu Meslek Yüksekokulunda (MYO) "Huğlu ve Üzümlü silah sanayinde katma değerin arttırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projesi" konulu tanıtım toplantısı düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından yürütülen projenin tanıtım toplantısı, Huğlu'daki yüksekokulun konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, proje ile Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu ve Üzümlü mahallelerinin 1. Dünya Savaşı'nda başlayan yerli ve milli av tüfeği üretimi serüvenini bugünün ihtiyaçlarına göre şekillendirmeyi ve milli savunma sanayisinin önemli bir parçası haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Özellikle, yerli ve milli silah üretiminin merkezi olan Huğlu ve Üzümlü'de önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Tongur, şöyle konuştu:

"Huğlu ve Üzümlü bölgesinde yapılmakta olan av tüfeği ve parça üretiminde katma değerin arttırılması ve üretim yapısının savunma sanayi ve ilgili diğer sektörler ile bütünleşmesinin sağlanması amaçlarıyla STM AŞ işbirliği ile 2018 yılı başında analiz çalışması tamamlandı. Proje kapsamında yapılan sentez sonucunda, amaçlarımızın gerçekleştirilebilmesi için atılması gereken adımlar, altyapı destekleri, analiz, eğitim, danışmanlık, entegratörlük, endüstriyel yetkinlik değerlendirme ve destekleme programı olarak ortaya kondu. Kategorilere ayrılan firmaların yetkinlik seviyeleri doğrultusunda destek programları planlandı."

Açılış konuşmasının ardından STM uzmanları, yakın zamanda biten analiz çalışmasının sonuçları hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktarırken, yeni projede neler yapılacağı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Toplantıya, Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, Huğlu Sanayici ve İşadamları Derneği (HUSİAD) Başkanı İrfan Usta, Beyşehir Silah Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BEYSİSAD) Başkanı Hüseyin Kırıcı ile projenin yürütücüsü olan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin uzman ekibi ile bölgenin silah sanayici temsilcileri katıldı.