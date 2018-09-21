Beyşehir'de silah operasyonu

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, kuru sıkıdan çevirme 10 tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, alınan kaçak silah ihbarı üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde Üzümlü ve Üstünler mahallelerinde çalışma başlatırken yol kenarında yaya olarak yürüyen bir şüpheliyi takibe aldı.

Yol kenarındaki ormanlık alan içerisine yönelen kişiyi ağaçlık alanda da takip etmeye devam eden jandarma ekipleri, şüphelinin 2 kişiyle buluştuğunu görünce kimlik kontrolü yaptı.

Şüpheli Ömer B'nin elindeki poşeti inceleyen ekipler, poşet içerisinde 10 adet tabanca buldu.

Satışının yapılacağı düşünülen tabancaların kuru sıkıdan çevirme silahlar olduğunu belirleyen ekipler, Şüpheli Ömer B. ile yanındaki Mehmet K. ve A.K. de gözaltına aldı.

Sorgulamalarının ardından şüpheliler, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ömer B. ve Mehmet K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.K. ise mahkemece serbest bırakıldı.