Beyşehir'de silah operasyonu

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada kuru sıkıdan çevrilme tabancalar ile ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ile Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde iki kişinin Üzümlü Mahallesi'nden temin ettikleri kuru sıkıdan çevrilme tabancalar ile ruhsatsız av tüfeklerinin satışını yapacağı bilgisine ulaşınca harekete geçti.

Jandarma ekipleri, Beyşehir-Derebucak Karayolu Üstünler mevkisinde 42 BLU 06 plakalı şüpheli otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 3 adet kısa namlulu tabanca, kabzeli pompalı yivsiz av tüfeği, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız yivsiz av tüfeği ile 3 adet kuru sıkıdan çevrilme tabanca ele geçirildi.

Silahlarla birlikte yakalanan şüpheli H.Y. ile A.T, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Silahlara el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.