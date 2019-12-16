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Beyşehir'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobile silahlı saldırıda bulunuldu. Alınan bilgiye göre, Cem D. idaresindeki 42 EZ 114 plakalı otomobil, Müftü Mahallesi İbrahim Hakkı Konyalı Caddesi'nde seyir halindeyken, başka bir...

Genel 16.12.2019, 11:19
Beyşehir'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı
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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobile silahlı saldırıda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Cem D. idaresindeki 42 EZ 114 plakalı otomobil, Müftü Mahallesi İbrahim Hakkı Konyalı Caddesi'nde seyir halindeyken, başka bir otomobildeki şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda, Cem D'nin kullandığı aracın sol ön lastiği patlarken, ön motor kısmı da sıkılan kurşunlardan isabet aldı. Şüpheliler, saldırının ardından kaçarak gözlerden kayboldu.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, saldırıya uğrayan aracın etrafına güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri, aracın yakın çevresindeki yol üzerinde 8 boş kovan tespit etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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