Beyşehir'de sağlık turizmi eğitim semineri düzenlendi

KONYA (AA) - Beyşehir'de düzenlenen sağlık turizmi eğitim seminerinin tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mevlana Kalkınma Ajansı'nın teknik desteğiyle sağlık turizmi eğitim semineri düzenlendi.

Seminere, Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Ticaret Odası, Seyfettin Süleymanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile sivil toplum kuruluşu üyelerinden katılımcılar iştirak etti.

Beyşehir ilçe genelinde hangi turizm modellerinin uygulanması gerektiği ve sağlık turizmin öneminin vurgulandığı 5 gün süren seminerin ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk burada yaptığı açıklamada, Beyşehir'in aslında birçok turizm modelinin uygulanabileceği bir bölge olduğunu belirterek, "Nereye bakarsanız bakın doğa harikası bir coğrafya. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının bütünleştiği, kültürün, tarihin adeta destansı yaşandığı bir şehire sahip. Amacımız, Beyşehir'imizin çoğu mahallesindeki termal kaynakları nasıl turizme kazandırabileceğimizin eğitimini vermekti. Bu bir başlangıç, bundan sonra herkes ile birlikte Beyşehir için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



