Beyşehir'de

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, önümüzdeki günlerde idrak edilmeye başlanacak olan ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen "ramazan ayı fotoğraf yarışması"nın sonuçlarının belli olduğunu söyledi.



Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü ile Türk İslam Medeniyeti İlim Araştırmalar ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından müşterek düzenlenen, amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olan ödüllü ramazan ayı fotoğraf yarışmasında dereceye giren isimler belli oldu.



Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda fotoğrafçılar Ömer Faruk Kiprik'in çalışmasının birincilik ödülüne layık görüldüğü belirtildi. Yarışmada, İbrahim Akış’ın eserinin ikinci, Muhammed Akar’ın çalışmasının ise üçüncü olduğu bildirildi.

Mehmet Soybelli'nin fotoğrafının da jüri özel ödülü kazandığı kaydedildi.



Yarışmada dereceye giren isimler ile sergileme kazananların ödüllerinin 3 Mayıs’ta düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği, aynı gün eserlerin yer aldığı bir sergi açılışının da gerçekleştirileceği bildirildi.

