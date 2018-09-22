Beyşehir'de konferans

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde "Bağırmayan anneler" konulu konferans düzenlendi.

Beyşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Pedagog ve Eğitimci Yazar Hatice Kübra Tongar, Beyşehirli annelerle buluştu.

Konferansta anne ve anne adaylarına çeşitli öğütler veren Tongar, "Bağırmayan annelik dediğimde bana diyorlar ki, 'Yeni yeni işler çıkarma karşımıza. Daha dönülmeme noktasına yeni geliyoruz, niye bağırmayacağım?' Hani, 'pedagojik şeylerle uğraştırma bizi' diyen anneler oluyor. Ben de diyorum ki, bağırmayan anneleri ben yeni çıkarmıyorum." dedi.

Günümüz annelerinin temel sıkıntısının çocuklarının söz dinlememesi olduğunu dile getiren Tongar, şu tavsiyelerde bulundu:

"Bu zamanların ve bizlerin de temel sıkıntısı bu değil mi arkadaşlar; çocuklar bizi dinlemiyor. 40 sefer söylüyorum anne mi konuşuyor, baba mı konuşuyor, çocuğun umurunda değil. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Saygı duysun istemiyor muyuz, en çok da bunlardan dertlenmiyor muyuz? O zaman formülün başına döndüğümüz yerde, neden bu çocuklarda tesir oluşturamıyoruz. Oluşturmanın yolu en başta dediğim gibi yumuşak söz söylemektir arkadaşlar."