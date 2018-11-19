Beyşehir'de kan bağışı kampanyası

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde "Bir kan, üç can" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası ilgi gördü.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Kendir, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı Konya Kan Bağışı Merkezi tarafından Beyşehir Devlet Hastanesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Çok başarılı geçen bir kampanyayı geride bıraktıklarını vurgulayan Kendir, "bir kan, üç can" sloganıyla çıktıkları yolda, yaklaşık 300 ünite kan bağışı topladıklarını söyledi.

"Kampanyanın sloganı da halkımızda çok büyük bir karşılık buldu" diyen Kendir, şöyle konuştu:

"Beyşehir Kaymakamlığımız, Belediye Başkanlığımız, kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile halkımız, öğrencilerimiz ve hastane personelimiz de çok kıymetli destekler verdi ve hastaneler bazında en yüksek kan bağışı oranına ulaştığımızı düşünüyorum. İnşallah 14 Mart Tıp Bayramı’nda da yine hastanemizin ev sahipliğinde benzer bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyoruz."

Türk Kızılay Kan Bağışçısı Kazanımı Personeli Özlem Arslan Kuru da 2018 yılı içerisinde Beyşehir’de çok güzel etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Beyşehir’de protokolümüzle, halkımızla, öğrencilerimizle kan bağışını davranışa dönüştürme konusunda bize son derece destek olan bir yılı yaşadık. Kampanyalar çerçevesinde birçok kişinin kan bağışıyla tanışmasını sağladık. Güzel çalışmalar yaptık." dedi.

Kampanya çerçevesinde Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve ilçe protokolü de Kızılay'a kan bağışında bulundu.