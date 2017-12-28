Beyşehir'de emniyet kemeri kullanımı düşük çıktı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde polis ekiplerince emniyet kemer kullanımına ilişkin yapılan denetimde, durdurulan araçlardan sadece yüzde 35'inde emniyet kemeri kullanıldığı saptandı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince yapılan uygulamada, araçlarda sürücü ve yolcuların emniet kemeri kullanıp kullanmadıkları kontrol edildi.

Köprübaşı mevkisinde Beyşehir İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Döner'in nezaretinde yapılan uygulamada, emniyet kemeri kullanmayan sürücüleri hem emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda bilgilendirdi hem de cezai işlem yaptı.

- Emniyet kemeri kullanımı yüzde 35

Uygulamada denetlenen 80 araçtan 52'sinde sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanmadığı saptandı.

Emniyet kemeri kullanılmayan araçların sürücülerine 95 lira para cezası uygulandı.

Şehir içinde emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimlerin kararılıkla süreceği bildirildi.