Beyşehir'de emniyet kemeri denetimi yapıldı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, trafikte emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Beyşehir-Akseki karayolunda araçlarda emniyet kemeri kullanımına yönelik denetim yaptı.
Beyşehir-Akseki karayolunun Beyşehir girişi ile Orman Kavşağında uygulama yapan trafik ekipleri, araçlarda emniyet kemeri kulanımını kontrol ederek, emniyet kemeri takmayanlara 108 lira ceza uygulandı.
Trafik ekiplerinin şehir içindeki emniyet kemerine yönelik denetimlerinin devam edeceği kaydedildi.