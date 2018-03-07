Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Beyşehir'de emniyet kemeri denetimi yapıldı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, trafikte emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Beyşehir-Akseki karayolunda araçlarda emniyet kemeri kullanımına yönelik denetim yaptı. Beyşehir-Akseki...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:21
Beyşehir'de emniyet kemeri denetimi yapıldı
banner230

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, trafikte emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Beyşehir-Akseki karayolunda araçlarda emniyet kemeri kullanımına yönelik denetim yaptı.

Beyşehir-Akseki karayolunun Beyşehir girişi ile Orman Kavşağında uygulama yapan trafik ekipleri, araçlarda emniyet kemeri kulanımını kontrol ederek, emniyet kemeri takmayanlara 108 lira ceza uygulandı.

Trafik ekiplerinin şehir içindeki emniyet kemerine yönelik denetimlerinin devam edeceği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
BeyşehirEmniyet KemeriEmniyet MüdürlüğüTrafik KazasıTrafik PolisiUygulama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim