Beyşehir'de Eğirler Köyü 2. Geleneksel Dayanışma ve Kaynaşma Günü etkinliği

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesine bağlı Eğirler Mahallesi’nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Geleneksel Dayanışma ve Kaynaşma Günü etkinliği yörenin gurbetçileri ile mahalle sakinlerini bir araya getirdi.

Etkinliğe katılan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajları verdi, düzenlenen yöresellerin önemine dikkat çekti.

Bayındır, "İkincisini yaptığınız bu etkinlikten, gösterdiğiniz bu dayanışmadan dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Eğirler’imizi burada böyle bir tablo içerisinde görmekten çok sevinçliyim. Bunun nedeni, bu ülkeye bu lazım. Yönetimden en ücra köşedeki vatandaşa, çobanına kadar bir arada olmanın, bütün olmanın duygusunu ben Huğlu’muzdaki etkinlikte dün yaşadım. Şimdi tekrar yaşıyorum. Allah hepinizden razı oldun." dedi.

Konuşmanın ardından Ankaralı sanatçı Hüseyin Kağıt ile yöresel sanatçılar sevilen eserlerini alanda bir araya gelen mahalle sakinleri için seslendirdi. Etkinlik, yöresel yemek ikramı ile son buldu.

