Beyşehir'de domates güvesine karşı çiftçilere yararlı böcek ve arı dağıtıldı

KONYA (AA) - Beyşehir'de, sera üreticisine domates güvesi zararlısına karşı yararlı böcek ve örtü altında polinasyonu sağlayan arı dağıtıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün finansal desteğiyle biyoteknik ve biyolojik mücadele projesi çerçevesinde temin edilen domates güvesine karşı yararlı böcek ile örtü altında arılar bölgedeki seralarda domates üreticilerine dağıtıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, proje kapsamında üreticilere verilen teknik destekle, herhangi bir ilaç kullanımı olmadan yararlı böceklerle üretim imkanına kavuşulacağını söyledi.

Proje sayesinde hem üreticilerin hem de tüketicilerin kimyasal kullanılmadan üretileni tüketmeye başlayacağını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bu sayede tarladan sofraya kimyasalsız bir üretim yapılacaktır. Yine kültürel ve mekanik önlemlerle de biyolojik mücadele çalışmaları desteklenmektedir. Böylece Beyşehir de proje kapsamındaki 13 çiftçinin serasında doğal dengeyi bozmadan, gereksiz kimyasal ilaç uygulamaları yapmadan, ilaç kalıntısı olmadan, minimum zarar oranı ile insan sağlığını koruyarak domates üretimi gerçekleştireceğiz."