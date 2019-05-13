Beyşehir'de doğaseverler anneler için yürüdü

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde düzenlenen etkinlikte doğaseverler, anneler için yürüdü.

Beyşehir Belediyesi ile Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu işbirliğinde, ilçeye bağlı Yeşildağ bölgesinde “Anneler Günü”ne özel doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

“Yeşildağ Aşraf Düdeni, İskele, Ayı Gülü Doğa Yürüyüşü” adıyla düzenlenen etkinliğe, Beyşehir’in yanı sıra Konya merkez ve çevre ilçelerden de çok sayıda doğasever katıldı.

Katılımcılar 5 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü gerçekleştirirken, doğada açan bahar çiçeklerini ölümsüzleştirebilmek için fotoğraf mesaisi de yaptı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, doğa yürüyüşünün ardından katılımcılar arasında yer alan annelere çiçek takdim ederek, Anneler Günü'nü kutladı.



