Beyşehir'de cami açılışı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, hayırsever ailenin hastane yerleşkesinde yaptırdığı cami dualarla ibadete açıldı.



Beyşehir’in Esentepe Mahallesi’ndeki Yeni Devlet Hastanesi Yerleşkesi’nde hayırsever Fatma Karadağ ve ailesi tarafından yaptırılan Fatma Savaş Karadağ Camisi, inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dualar eşliğinde ibadete açıldı.



Caminin ibadete açılış töreninde konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Karadağ ailesini tebrik ederken, "Öyle bir eser bırakıyorlar ki, inşallah mizanlarına yazılacak ailemizin." dedi.



Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, cami yapmanın Allah nezdinde çok büyük bir sevap olduğunu dile getirerek, "Fatma Savaş Karadağ Camisi’nin tek başına hayırsever bir ailemiz tarafından yapılması münasebetiyle ailemizi tebrik ediyorum. Sizlerden Allah razı olsun diyorum." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra dualar eşliğinde cami ibadete açıldı.

Camide kılınan ilk Cuma namazı sonrasında gelen vatandaşlara yemek ikram edildi.



