Beyşehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Dalyan Mahallesi, BSA kanalı kenarında bir kamelyada arkadaşlarıyla oturan Eren K. (19), iddiaya göre otomobille yanlarına gelen 3 kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanan Eren K, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olayın ardından otomobille kaçan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından sanayi bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.