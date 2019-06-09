Beyşehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.Dalyan Mahallesi, BSA kanalı kenarında bir kamelyada arkadaşlarıyla oturan Eren K. (19), iddiaya göre otomobille yanlarına gelen 3 kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle...