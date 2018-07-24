Beyşehir OSB'de istişare toplantısı

KONYA (AA) - Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) istişare toplantısı düzenlendi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, yaptığı konuşmada, organize sanayi ile ilgili gündemdeki konu ve sorunların çözümü noktasında istişare etmek üzere, bir araya geldiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Murat Özaltun da hayata geçirilen yeni yatırımlarla OSB'nin büyüdüğünü söyledi.

Özaltun, proje kapsamında gelecekte başlayacak yüksek hızlı tren seferleriyle bölgede hem yolcu, hem de yük taşımacılığının yapılabileceğini, bunun da OSB'deki fabrika ve yatırımcılar için çok önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Beyşehir OSB Müdürü Mutlu Korkmaz ise Beyşehir OSB'de geçmiş yıllarda sadece mermer fabrikaları bulunurken, 2011 yılında çıkan arsa teşviklerinin ardından sanayi bölgesine yatırım yapan firmaların sayısının önemli ölçüde arttığını kaydetti.



