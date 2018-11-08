Beyşehir Gölü'nde yasa dışı avlanma

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde yılın ilk 10 ayında yasa dışı yollarla usulsüz avlandığı gerekçesiyle 61 avcıya toplam 155 bin 703 liralık idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde, Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri tarafından müşterek gerçekleştirilen 547 denetimde, 61 avcı hakkında işlem yapıldı.

Yılın ilk 10 ayında, elektroşokla avlandığı iddia edilen 8 kişi yakalanırken, yasa dışı yollarla avlanan kişilere uygulanan idari para cezası toplamda 155 bin 703 lira oldu.

Söz konusu dönemde ruhsatı olmadığı halde avcılıkta kullanıldığı belirlenen 27 tekneye el konulurken, 9'u seferden men edildi. Seferden men edilen teknelerle birlikte ekipler tarafından göl sularından toplanarak karaya çıkarılan 165 kilometre uzunluğundaki yasak ağlar yakılarak imha edildi.

Beyşehir Gölü'nde benzer denetim ve kontrollerin kesintisiz devam edeceği bildirildi.

