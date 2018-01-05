Beyşehir Gölü'nde gün batımı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde göl kıyıları, güneşin battığı anlarda sunduğu görsel şölenle çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Dünyada gün batımının en güzel izlendiği yerler arasında gösterilen Beyşehir Gölü kıyılarına vatandaşlar, akşam saatlerinde grup vaktini izlemek için göle geliyor. Vatandaşlar, güneşin batışını göl kıyılarındaki parklarda ve ilçenin sembolü ve sevgililerin uğrak mekanı olan "Aşk Adası" üzerine çıkarak izliyor.

Güneşin batış anlarında, zirvesi karla kaplı Anamas Dağı ile Beyşehir Gölü yüzeyindeki renk cümbüşü ile kızılın değişik tonlarına bürünen bulutları izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntülemeyi de ihmal etmiyor.

Fotoğraf tutkunları ise bu anlarda avlanma mesaisini tamamlayarak kıyılara dönen balıkçı teknelerini bekliyor. Limanlarına dönüş esnasında fotoğraf makinelerinin kadrajlarına giren balıkçı tekneleri de grup vakti güzel görüntüler oluşturuyor.