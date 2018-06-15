Beyşehir Gölü'nde avlanma yasağı yarın bitiyor

KONYA (AA) - Beyşehir Gölü’nde üç aydır devam eden su ürünleri avlanma yasağı yarın sona erecek.

Gölde yaşam süren su ürünlerinin neslinin korunması amacıyla her yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bölgedeki diğer iç sularla birlikte eş zamanlı olarak uygulanan 3 ay süreli balık avı yasağı yarın son buluyor.

Beyşehirli balıkçılar, avlanma sezonunun başlıyor olması sebebiyle tarihi Taşköprü önünde kurban keserek, sezonun bereketli olması için dua etti.

Beyşehirli balıkçılardan Seyithan Katmerci, gazetecilere yaptığı açıklamada, av dönemine güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Katmerci, "Bu kurbanı ise göle adadık. Göle artık can vermeyelim diye. Geçtiğimiz seneler çünkü çok canlar vermiştik. Bu sene yeni canlar vermemeyi Cenab-ı Allah’tan diledik. Kazasız belasız bir sezon geçirmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Şafak Çorum da yeni avlanma sezonuna yarından itibaren başlayacaklarını belirterek, "Motor sesleri gölümüzde artık yeniden duyulmaya başlıyor. Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde iyi bir av sezonu umuyoruz. Balıkçılıktan bu sene beklentimiz büyük." ifadelerini kullandı.

Öte yandan balıkçılar yeni sezon için malzemelerini kıyıda bekleyen teknelerine taşımaya başladı. Teknelerini bakım ve onarımdan geçirdikten sonra tekrar kıyıya indiren balıkçılar, bu gece saat 00.00’dan itibaren göle ağlarını sermeye başlayacak. Yeni sezonun ilk su ürünleri ise yarından itibaren serilen ağlardan toplanacak. Ardından tatlı su balıkları tezgahları süsleyecek.

