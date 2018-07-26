Beyşehir Belediyesinin ücretsiz kültür turları

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, Uluslararası Göl Festivalinde Beyşehir'e gelecek ziyaretçilere ücretsiz kültür gezisi programları düzenleyecek.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Göl Festivali hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

Bu yıl festivalin 10 gün süreceğini ifade eden Özaltun açıklamasında şunlara yer verdi:

"Düzenleyeceğimiz kültür turlarıyla ilçemize misafir olarak gelen gurbetçilerimizi, konuklarımızı yöremizin tarihi mekanları, kültürel değerleri ve doğal güzellikleriyle buluşturmak istiyoruz. Amacımız, onlara ilçemizin ve yöremizin tüm kültür ve tarihi değerleriyle daha yakından tanıtabilmek.Bu anlamda, festival günlerinde talebe de bağlı olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz görevlilerine rezervasyon yaptırmak kaydıyla ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz kültür turuna dileyen herkes katılabilecek. Detaylı bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşlarımız 0544 201 2515 numaralı telefona müracaat edebilir."



