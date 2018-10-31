Beyşehir Belediyesinden enflasyonla mücadeleye destek

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesince hükümetin enflasyonla mücadele programına destek olmak amacıyla sosyal tesislerde yüzde 15'lik indirim kararı alındı.

Beyşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Murat Özaltun başkanlığında, indirim kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Meclis toplantısında, Beyşehir Belediyesine ait sosyal tesislerde yüzde 10 ile 15 arasında indirim yapılması konusu görüşülerek müzakere edildi.

Özaltun, Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, hükümetin enflasyonla mücadelesine destek vermek isteyen Türkiye'deki birçok belediye ile esnafın değişik oranlarda indirim kararı aldığını hatırlatarak, ilçede faaliyet gösteren esnafların da sivil toplum örgütlerinin girişimiyle benzer indirimlere gittiklerini belirtti.

Meclis'in gündemine gelen indirim kararı görüşülüp istişare edilirken, Beyşehir Belediyesinin Taşköprü Aile Çay Bahçesi, Anne ve Çocuk Kulübü, Kültür ve Yaşam Merkezi ile Emekliler Konağı gibi sosyal tesis ücretlerinde yüzde 15'lik bir indirime gidilmesi oybirliği ile kararlaştırıldı.

