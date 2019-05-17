Beyşehir Belediyesi göl manzaralı 10 lüks konutu satışa çıkardı

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, kent merkezinde Beyşehir Gölü kenarında kat karşılığı yaptırılan bazıları göl manzaralı, zemin katlar hobi bahçeli 10 lüks konutun ihale yoluyla satılacağını duyurdu.



Beyşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Yeni Mahalle’de Beypark mevkisinde yapımı tamamlanan Beyşehir Belediyesi'ne ait 10 lüks konutun 21 Mayıs’ta 2886 Sayılı Kanuna göre ihale usulü açık artırma suretiylea sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, mülkiyeti Beyşehir Belediyesi'ne ait olan 4+1 odalı 4 adet, 3+1 odalı 4 adet ve 2+1 odalı 2 olmak üzere toplamda 10 lüks konutun 165 bin ile 380 bin lira arasında değişen muhammen bedelle saat 11.00'de Belediye Encümen Toplantı Salonu'nda açık artırma usulüyle satışa çıkarılacağı, konutlardan edinmek isteyen vatandaşların ihale günü olan 21 Mayıs günü saat 10.00'a kadar müracaat edebileceği, şartnamenin yine mesai saatleri içerisinde Belediye'de görülebileceği bildirildi.