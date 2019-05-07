Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nde mezuniyet proğramı

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Ali Akkanat Kampüsü'ndeki Anamas Konukevi bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Sezgin, mezun olan öğrencileri tebrik ederek bundan sonraki hayatında başarı diledi. Prof. Dr. Sezgin, öğrencilere turizm sektöründe görev almalarının önemine de vurgu yaptı.

Fakülte birincisi olan Gülcihan Sarıalioğlu'nun yaptığı konuşmanın ardından okul başarısında dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi.

Temsili diplomalarını alan öğrenciler hep birlikte keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Törene, akademisyenler, kurum amirleri, davetliler, öğrenciler ve aileleri katıldı.



