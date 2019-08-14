Beypazarı'nda telkari ürünler ilgi görüyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde telkari atölyelerinde yapılan ürünler ilgi görüyor.

Gümüş işlemeciliğinin önemli bir meslek haline geldiği ilçede, ince işçiliğiyle bilinen telkari ürünleri dikkatleri çekiyor.

Telkari ürünlerin arasında nazardan koruduğuna inanılan "tılsım" isimli kolye ise evlenecek genç kızların en çok tercih ettiği takılar arasında bulunuyor.

Düğün gecesi takılan bu takının gramı 5,50 liradan satışa sunuluyor.

Telkari ustası İlyas Sarımen, yaptığı konuşmada, damadın ailesi tarafından geline hediye edilen "tılsım" isimli telkarinin düğünlerin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, ilçedeki geleneği yaşatmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.



