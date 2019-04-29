Beypazarı'nda robotik kodlama sergisi açıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünce düzenlenen robotik kodlama sergisi açıldı.

Serginin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Robotik kodlama yarışmasında dereceye giren projelerin sahiplerine ödülleri verildi.

Dursun, öğrencilerin proje sunumu eşliğinde sergiyi gezdi.

Öğrencilerin artık yazılım ve kodlama öğrendiğini belirten Dursun, "Çocuklarımız artık geleceği idare etmeye çalışıyor. Çocuklarımız küçük birimlerde büyük işler yapmayı becerebiliyor. Çocukların bu beceri ve gayretleri neticesinde artık maddi değeri çok yüksek olan büyük projeler de gerçekleştirebileceklerini düşünüyorum." diye konuştu.