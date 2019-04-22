Beypazarı'nda okullar arası voleybol ve futbol turnuvası

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde düzenlenen okullar arası voleybol ve futbol turnuvasında dereceye giren okullara kupaları verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beypazarı Şehir Stadında gerçekleştirilen voleybol ve futbol turnuvası 2 kategoride yapıldı.

Turnuvada ilk 3'e giren takımlara düzenlenen törenle kupaları verildi.

Voleybolda "genç erkekler" kategorisinde Hatice Cemil Ercan Anadolu Lisesi, "yıldız kızlar" kategorisinde Gazi Gündüzalp Ortaokulu, "küçük kızlar" kategorisinde Gazi Gündüz Alp Ortaokulu, "genç kızlar" kategorisinde N.K.V. Anadolu Lisesi birinci oldu.

Futbolda, "küçük erkekler" kategorisinde Beypazarı Ortaokulu, "yıldız erkekler" kategorisinde Akşemsettin Ortaokulu birinci seçildi.

Dereceye giren okullara kupaları İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Mehmet Kargı ve Selahattin Sütbaş ile HEM Müdürü Hüseyin Kaplan ile okul müdürleri tarafından verildi.

Kargı, okulların centilmence mücadele ettiğini, öğrencilerin de okul takımlarını en güzel şekilde desteklediğini belirterek, dereceye giren tüm takımları tebrik etti.



