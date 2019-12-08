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Beypazarı'nda MHP'lilere sosyal medyanın önemi anlatıldı

ANKARA (AA) - MHP Beypazarı İlçe Teşkilatı tarafından partililere sosyal medyanın önemi anlatıldı.MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı İlker Behiç Kıroğlu, ilçe başkanlığında düzenlenen toplantıda, partililere, her konunun sosyal medya...

Genel 08.12.2019, 16:13
Beypazarı'nda MHP'lilere sosyal medyanın önemi anlatıldı
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ANKARA (AA) - MHP Beypazarı İlçe Teşkilatı tarafından partililere sosyal medyanın önemi anlatıldı.

MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı İlker Behiç Kıroğlu, ilçe başkanlığında düzenlenen toplantıda, partililere, her konunun sosyal medya üzerinden yayınlanmasının doğru olmadığını ifade etti.

Parti çalışmalarının, yapılan faaliyetlerin düzenli olarak toplumu bilgilendirmede kullanılması gerektiğini ve bu anlamda sosyal medyanın da önemli bir mecra olduğunu bildiren Kıroğlu, burada paylaşılacak fotoğrafın ve yazının gerçek anlamda toplumu bilgilendirmeye yönelik bir paylaşım olmasının doğru olacağını kaydetti.

Toplantıya MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel, Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Atasever ve diğer ilgililer katıldı.

#BEYPAZARI
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