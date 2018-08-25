Beypazarı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

ANKARA (AA) - Kurban Bayramı tatili nedeniyle Beypazarı'nın tarihi ve turistik yererine turistler akın etti.

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, ilçeye gelerek Demirciler sokağını, müzeleri ve tarihi konakları gezdi.

Ziyaretçilerden Oral Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyi gezmek için Hatay'dan geldiğini söyledi.

Beypazarı'nı çok beğendiklerini ifade eden Çiçek, "İlk defa Beypazarı'na geldik ve burayı çok güzel bulduk. Açıkçası ben böyle beklemiyordum. Çok beğendim. Eski doğallıklar ve konaklar korunmuş. Kim yapmışsa ellerine sağlık. Bu güzelliği insanların gelip görmesi gerekiyor." diye konuştu.