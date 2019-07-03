Beypazarı'nda kurban bağış masası kurulacak

ANKARA (AA) - Beypazarı'nda kurban bağış masası kurulacak.Beypazarı Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" sloganıyla kampanya başlatıldığı...

Beypazarı'nda kurban bağış masası kurulacak
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ANKARA (AA) - Beypazarı'nda kurban bağış masası kurulacak.

Beypazarı Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" sloganıyla kampanya başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kampanya kapsamında vatandaşların bağışlarını kolaylaştırmak üzere ilçede 2 ayrı bölgede kurban bağış masası kurulacağı kaydedildi.

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