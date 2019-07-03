ANKARA (AA) - Beypazarı'nda kurban bağış masası kurulacak.
Beypazarı Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" sloganıyla kampanya başlatıldığı belirtildi.
ANKARA (AA) - Beypazarı'nda kurban bağış masası kurulacak.Beypazarı Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" sloganıyla kampanya başlatıldığı...
ANKARA (AA) - Beypazarı'nda kurban bağış masası kurulacak.
Beypazarı Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" sloganıyla kampanya başlatıldığı belirtildi.