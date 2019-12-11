Son Dakika
Beypazarı'nda iş yeri ve eğlence mekanları denetlendi
ANKARA (AA) - Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde iş yeri ve eğlence mekanlarını denetledi. Ekipler, 50 iş yerindeki denetimde, içki ve sigara yasağına uymayan işletmelere idari para cezası uyguladı. Denetimlerde, çok sayıda...
Genel 11.12.2019, 13:38
ANKARA (AA) - Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde iş yeri ve eğlence mekanlarını denetledi.
Ekipler, 50 iş yerindeki denetimde, içki ve sigara yasağına uymayan işletmelere idari para cezası uyguladı.
Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, denetimleri sürdüreceklerini söyledi.
9°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 11 Aralık 2019
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:42
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50