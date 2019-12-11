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Beypazarı'nda iş yeri ve eğlence mekanları denetlendi

ANKARA (AA) - Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde iş yeri ve eğlence mekanlarını denetledi. Ekipler, 50 iş yerindeki denetimde, içki ve sigara yasağına uymayan işletmelere idari para cezası uyguladı. Denetimlerde, çok sayıda...

Genel 11.12.2019, 13:38
Beypazarı'nda iş yeri ve eğlence mekanları denetlendi
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ANKARA (AA) - Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde iş yeri ve eğlence mekanlarını denetledi.

Ekipler, 50 iş yerindeki denetimde, içki ve sigara yasağına uymayan işletmelere idari para cezası uyguladı.

Denetimlerde, çok sayıda kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 1 iş yerine içki,1 eğlence mekanına sigara yasağına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası verdi.

Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, denetimleri sürdüreceklerini söyledi.

#BEYPAZARI
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