Beypazarı'nda girişimcilik kursu

ANKARA (AA) - Beypazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü, KOSGEB aracılığıyla iş yeri açacaklara yönelik "Girişimcilik" kursunun başlatılacağını bildirdi.

HEM Müdürü Hüseyin Kaplan, 23 Mayıs 2019 tarihinde başlayacak kurs için başvuruların sürdüğünü, başvuruların 16 Mayıs'ta sona ereceğini söyledi.

Kaplan, girişimcilik kursu için başvuruların elektronik ortam üzerinden veya Belediye Başkanlığı İŞKUR servisinden yapılabileceğini aktardı.

Şimdiye kadar HEM olarak 250'ye yakın dalda kurs açtıklarını, kurslardan şimdiye kadar 6 bin kişinin yaralandığını kaydetti.