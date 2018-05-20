Beypazarı'nda gıda denetimleri artırıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimler artırıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yavuz Ekici, yaptığı açıklamada, zabıta ekipleriyle birlikte gerçekleştirdikleri denetimlerde temizliğe önem verdiklerini ve tarihi geçmiş ürün satışına asla müsaade etmediklerini söyledi.

Denetimlerin sıklıkla sürdürüldüğünü belirten Ekici, “Güzel bir aydayız. 'Temizlik imandan gelir.' Bazı yerlere baktığımızda temizlik hiç uğramamış. Bu işletmelere tabii ki gereğini yapıyoruz." dedi.

Yapılan denetimlerde eksiklikleri tespit edilen birçok işletme uyarıldı.



