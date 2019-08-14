Beypazarı'nda bayram yoğunluğu

ANKARA (AA) - Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Başkentin, tarihi mekan, müze, İnözü Vadisi ve yemekleriyle öne çıkan ilçesi Beypazarı bayram tatilini değerlendirmek isteyenlerin rotasında yer aldı.

Beypazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Zafer Poyraz, ilçe sokaklarında ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı belirtti.

Poyraz, ilçenin güzelliklerini ve ulaşım kolaylığını her platformda anlattıklarını kaydederek, "Başta Beypazarlıların misafirperverliği olmak üzere yemekleri, tarihi mekanları, müzeleri ve İnözü Vadisi'ni de içinde barındıran doğal güzellikleri burada yoğunluk yaşanmasında etkili oluyor."