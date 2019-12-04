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Beypazarı'nda 11 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi'ne madalya verilecek

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde 11 Kıbrıs Barış Harekatı gazisine daha madalya verileceği bildirildi. Madalya töreni, 6 Aralık Cuma günü saat 14.30'da Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü...

Genel 04.12.2019, 18:44
Beypazarı'nda 11 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi'ne madalya verilecek
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ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde 11 Kıbrıs Barış Harekatı gazisine daha madalya verileceği bildirildi.

Madalya töreni, 6 Aralık Cuma günü saat 14.30'da Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Beypazarı ilçesinden 9, Nallıhan ilçesinden de 2 Kıbrıs Barış Harekatı gazisine daha madalya verileceğini kaydetti.




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