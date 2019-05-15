ANKARA (AA) - Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen, düzenli olarak sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ve düzenlemeye de devam edeceklerini söyledi.

Göçmen, oda üyeleriyle iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, seçildikleri günden itibaren üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ziyaretlerini sürdürdüklerini söyledi.

Üyelerin sektörel bazdaki sıkıntılarına çözüm arayışlarını sürdürdüklerini belirten Göçmen, şunları kaydetti:

"Düzenli olarak sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz ve düzenlemeye de devam edeceğiz. Ayrıca yatırım danışmanlığı oluşturarak, buradan randevu alarak, tüm destek ve hibeler hakkında bilgi almanızı sağladık. Oda olarak turizm alanında sektör raporu hazırladık. Oda olarak tarım sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin talebi üzerine Beypazarı ilçesinde Ticaret Borsası kurulması yönünde çalışma başlattık ve bunu kuracağız. Oda olarak taleplerinizi ve ihtiyaçlarınızı değerlendirerek mevzuat ve yasalar çerçevesinde sektörlerinize yönelik bilgilendirme toplantılarına katılmanız sizler için önemlidir. Bunu ihmal etmeyin. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Yemeğe, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Beypazarı Ticaret Odası Meclis Başkanı Hamdi Ayanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, meslek odaları başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı.



