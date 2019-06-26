Beypazarı Müftüsü Mehmet Karakoyun görevine başladı

ANKARA (AA) - Beypazarı Müftülüğüne atanan Mehmet Karakoyun, görevine başladıDüzce Cumayeri Müftüsü görevini sürdürürken, Beypazarı'na atanan Karakoyun, ilçeye geldi. Görevine başlayan Karakoyun, ilçedeki camileri ve Kur'an kurslarını...

Beypazarı Müftüsü Mehmet Karakoyun görevine başladı
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ANKARA (AA) - Beypazarı Müftülüğüne atanan Mehmet Karakoyun, görevine başladı

Düzce Cumayeri Müftüsü görevini sürdürürken, Beypazarı'na atanan Karakoyun, ilçeye geldi.

Görevine başlayan Karakoyun, ilçedeki camileri ve Kur'an kurslarını ziyaret edip tanımaya çalışacağını, din hizmetleri adına kalıcı çalışmalar yapmak istediğini söyledi.

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