Beypazarı Müftüsü Mehmet Karakoyun görevine başladı

ANKARA (AA) - Beypazarı Müftülüğüne atanan Mehmet Karakoyun, görevine başladı
Görevine başlayan Karakoyun, ilçedeki camileri ve Kur'an kurslarını ziyaret edip tanımaya çalışacağını, din hizmetleri adına kalıcı çalışmalar yapmak istediğini söyledi.
ANKARA (AA) - Beypazarı Müftülüğüne atanan Mehmet Karakoyun, görevine başladıDüzce Cumayeri Müftüsü görevini sürdürürken, Beypazarı'na atanan Karakoyun, ilçeye geldi. Görevine başlayan Karakoyun, ilçedeki camileri ve Kur'an kurslarını...
ANKARA (AA) - Beypazarı Müftülüğüne atanan Mehmet Karakoyun, görevine başladı
Görevine başlayan Karakoyun, ilçedeki camileri ve Kur'an kurslarını ziyaret edip tanımaya çalışacağını, din hizmetleri adına kalıcı çalışmalar yapmak istediğini söyledi.